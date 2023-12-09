Підручний – у топ-20: результати чоловічого персьюту на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

У суботу, 9 грудня, на другому етапі Кубка світу з біатлону-2023/24 в австрійському Гогфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли Антон Дудченко та Дмитро Підручний. За підсумками спринту Дудченко стартував 47-м, а Підручний – 52-м.

Із двома хибами на вогневих рубежах Підручний зумів піднятися на 33 позиції та завершив гонку 19-м. А ось Дудченко сумарно чотири рази помилився на стрільбищі та фінішував 49-м, погіршивши свій результат у спринті на дві сходинки.

Весь п'єдестал забрали норвежці. Переможцем персьюту став Йоганнес Бьо, друге місце посів Йоганнес Дале, а замкнув трійку призерів тріумфатор спринту Тарьєй Бьо.

Кубок світу з біатлону-2023/24: результати чоловічої гонки переслідування в Гогфільцені

1. Йоганнес Бьо (Норвегія, 1+0+0+0) 33:05.1

2. Йоганнес Дале (Норвегія, 2+0+1+0) +22.6

3. Тарьєй Бьо (Норвегія, 1+0+1+0) +28.4

4. Стурла Легрейд (Норвегія, 0+1+1+0) +39.2

5. Себастьян Самуельссон (Швеція, 1+0+2+0) +48.5

6. Емільєн Жаклен (Франція, 0+0+1+1) +52.8

...

19. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+1) +2:50.2

49. Антон Дудченко (Україна, 1+1+2+0) +5:13.0

Також 9 грудня в Гогфільцені відбудеться жіноча гонка переслідування, початок – о 15:45 за київським часом. У неділю, 10 грудня, програму етапу закриють класичні естафети.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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