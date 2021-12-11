Підручний - в топ-20: результати чоловічої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Підручний - в топ-20: результати чоловічої гонки переслідування на Кубку світу з біатлону в Гогфільцені

Тріумфував у персьюті француз Фійон-Майє.

У суботу, 11 грудня, на третьому етапі Кубка світу з біатлону сезону-2021/22 в Гогфільцені відбулася чоловіча гонка переслідування.

Всі три призові місця зайняли французи. Виграв гонку Кентен Фійон-Майє, "срібло" взяв Емільєн Жаклен, а бронзову нагороду - Сімон Дестьє.

Серед українців найкращий результат показав Дмитро Підручний, він фінішував 16-м.

1. Кентен Фійон-Майє (Франція) – 33.52,0 (1-0-0-0)

2. Емільєн Жаклен (Франція) – 32.1 (0-0-1-0)

3. Сімон Дестьє (Франція) – 38.2 (0-0-0-1)...

16. Дмитро Підручний (Україна) – 55.4 (0-0-1-1)

30. Антон Дудченко (Україна) – 1.58,2 (1-0-1-0)

45. Артем Тищенко (Україна) – (0-0-1-1)

Зазначимо, що у гонці мав брати участь також Артем Прима, але він знявся з гонки переслідування та готуватиметься до старту в естафеті, яка відбудеться завтра.

Також сьогодні відбудеться жіноча естафета. Початок - о 15:15.

11-12 грудня в Гогфільцені відбудуться чоловічі та жіночі персьюти та естафети.

Всього цього сезону заплановано 10 етапів Кубка світу. Крім того, від 4-го до 20 лютого 2022 року біатлоністи позмагаються на зимових Олімпійських іграх-2022 у Пекіні.

Біатлонний сезон-2021/22 закриє останній етап Кубка світу в норвезькому Голменколлені, який запланований на 17-20 березня.

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