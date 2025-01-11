Підручний вдруге поспіль фінішував у квітковій церемонії на Кубку світу з біатлону в Обергофі

У суботу, 11 січня, на четвертому етапі Кубка світу з біатлону-2024/25 в німецькому Обергофі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній представляли три біатлоністи: Дмитро Підручний (4-та стартова позиція за підсумками спринту), Віталій Мандзин (17-та) і Тарас Лесюк (34-та).

Найкращий результат серед українців у персьюті показав Підручний, який з трьома колами штрафу фінішував на шостій позиції.

Інші два українці також увійшли до залікової зони: Мандзин посів 20-те місце, а Лесюк – 37-ме.

Весь п'єдестал забрали норвежці. Виграв гонку переслідування Стурла Легрейд, другим став Тар'єй Бьо, а замкнув трійку призерів Йоганнес Бьо.

Кубок світу з біатлону-2024/25: результати чоловічої гонки переслідування в Обергофі

1. Стурла Легрейд (Норвегія, 1+0+0+1) 33:25.5

2. Тар'єй Бьо (Норвегія, 0+0+1+0) +5.2

3. Йоганнес Бьо (Норвегія, 2+0+1+0) +19.7

4. Кантен Фійон-Майє (Франція, 1+2+1+1) + 23.7

5. Ерік Перро (Франція, 1+1+1+0) +23.6

6. Дмитро Підручний (Україна, 1+1+1+0) +25.8

...

20. Віталій Мандзин (Україна, 0+0+2+1) +1:28.6

37. Тарас Лесюк (Україна, 0+1+1+0) +2:53.7

Раніше сьогодні в Обергофі відбулася жіноча гонка переслідування, де фінішувала тільки одна українка – Христина Дмитренко, яка замкнула топ-30.

Завершиться етап у Обергофі в неділю, 12 січня, класичною та одиночною змішаними естафетами. Вони розпочнуться о 13:20 та 15:30 за київським часом відповідно.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися наживо на сайті та телеканалі "Суспільне Спорт", а також на місцевих телеканалах "Суспільного".

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі "Суспільне Київ". А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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