Підручний зупинився за крок від квіткової церемонії у персьюті на ЧЄ з біатлону: результати гонки

Дмитро Підручний фінішував сьомим у гонці переслідування на континентальній першості з біатлону.

У суботу, 27 січня, на чемпіонаті Європи з біатлону 2024 року в словацькому Брезно-Осрблі відбулася чоловіча гонка переслідування.

Україну в ній повинні були представляти шість біатлоністів: Віталій Мандзин (12-й за підсумками спринту), Дмитро Підручний (20-й), Антон Дудченко (25-й), Артем Прима (46-й), Тарас Лесюк (53-й) і Артем Тищенко (58-й). Однак Мандзин і Прима на старт не вийшли – причини наразі невідомі.

Найкращим серед українців у персьюті став Підручний, який у підсумку посів сьоме місце. Дудченко фінішував 26-м, Лесюк – 39-м, Тищенко – 43-м.

"Золото" чемпіонату Європи у гонці переслідування виграв норвежець Ісак Фрей. "Срібло" здобув Дмитро Шамаєв з Молдови, а "бронзу" – француз Антонен Гігонна.

Чемпіонат Європи з біатлону-2024: результати чоловічої гонки переслідування

1. Ісак Фрей (Норвегія, 1+0+0+2) 32:42.1 хвилини

2. Дмитро Шамаєв (Молдова, 0+0+0+0) +12.3

3. Антонен Гігонна (Франція, 1+0+4+0) +26.0

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7. Дмитро Підручний (Україна, 0+0+1+1) +1:10.1

26. Антон Дудченко (Україна, 0+1+2+0) +2:28.5

39. Тарас Лесюк (Україна, 1+2+2+2) +4:45.5

43. Артем Тищенко (Україна, 0+4+1+1) +5:10.3

Додамо, що 27 січня на континентальній першості з біатлону також відбудеться жіночий персьют, в якому Україна може претендувати на медаль – Христина Дмитренко стартуватиме третьою після "бронзи" в спринті. Початок гонки – о 15:00 за київським часом.

Завершиться Євро-2024 з біатлону в неділю, 28 січня, класичною та одиночною змішаними естафетами.

Зазначимо, що чемпіонат Європи з біатлону є підготовкою до головного старту сезону – чемпіонату світу-2024, який від 7 до 18 лютого прийматиме чеське Нове-Мєсто.

Де дивитися гонки чемпіонату Європи з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату Європи з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ на каналі Суспільне Київ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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