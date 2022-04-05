Підручний звинуватив президента Федерації біатлону у брехні про росіянок зі збірної України: подробиці скандалу

Лідер збірної України з біатлону Дмитро Підручний не вірить словам Володимира Бринзака.

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний відреагував на інтерв’ю президента Федерації біатлону Володимира Бринзака щодо натуралізованих росіянок, які виступають за збірну України.

Напередодні Бринзак в інтерв'ю Суспільне Спорт заявив, що більшість натуралізованих біатлоністок збірної України перебували в Росії на момент початку повномасштабної війни і наразі підтримують фізичну форму в РФ, бо нібито "застрягли" там.

"Коли сезон закінчився, то вони поїхали додому, відвідати батьків і там застрягли. Вони мені телефонували, тренуються. Сказали, що готові виїхати, як буде централізована підготовка", - сказав Бринзак.

Однак Підручний назвав брехнею заяву глави Федерації біатлону.

"Володимире Михайловичу, серйозно?! І знову брехня! Цього разу - остання", - написав Підручний у себе в Instagram.

Також слова президента федерації спростувала українська біатлоністка Христина Дмитренко. Вона заявила, що натуралізовані біатлоністки поїхали до Росії уже після початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"Поправочка. Усі сиділи у Сянках на зборі, готувалися до Кубку IBU, і коли почалася війна, вони зібрали речі та поїхали додому. Звернення до вас, дівчата. Якщо ви думаєте зараз відсидітися тихо у своїх норках, не виставляючи хоч якісь пости на підтримку України, а потім приїхати до нас і давати якісь пояснення, мовляв, ми не могли і боялися, то сидіть краще вдома. Бринзак вас, зрозуміло, прийме назад, але ось більшість біатлонної сім'ї проти вашої присутності", - написала Дмитренко в Instagram.

Зазначимо, що за збірну України виступають натуралізована білоруска Дар'я Блашко та росіянки Надія Бєлкіна, Ольга Абрамова і Катерина Бех, на рівні IBU - Анастасія Рассказова, юніорському - Оксана Москаленко. Ще одну росіянку Дар'ю Сидорову натуралізували влітку 2021-го, вона не встигла виступити за Україну на міжнародній арені.

Нагадаємо, після повномасштабного російського вторгнення на захист батьківщини стали відомі українські біатлоністи: Анастасія Меркушина, Дмитро Підручний, Артем Прима, Анна Кривонос. Вони вступили до лав ЗСУ або тероборони.

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