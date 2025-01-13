Підручного номінували на звання найкращого біатлоніста етапу Кубка світу в Обергофі

Українця Дмитра Підручного номінували на звання найкращого біатлоніста за підсумками четвертого етапу Кубка світу-2024/25, який відбувся в німецькому Обергофі.

Про це повідомляє Міжнародний союз біатлоністів (IBU).

На етапі в Обергофі капітан збірної України двічі потрапляв до квіткової церемонії. Дмитро посів четверте місце в спринті та фінішував шостим у персьюті.

Крім Підручного, на нагороду також претендують француженка Паула Боте (перемога у спринті, друге місце у синглміксті), норвежка Марен Кіркейде (другі місця у спринті та персьюті, "бронза" змішаної естафети) та Мілена Тодорова з Болгарії ("бронза" спринту, сьоме місце персьюту).

Голосування за найкращого біатлоніста етапу триватиме до 19:00 понеділка, 13 січня.

Зазначимо, що Підручний – другий українець, якого цього сезону було номіновано на звання найкращого біатлоніста за підсумками етапу Кубка світу.

Раніше Віталія Мандзина номінували на звання найкращого біатлоніста першого етапу Кубка світу у фінському Контіолагті, однак нагороду отримала фінка Суві Мінккінен.

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 15-19 січня в німецькому Рупольдінгу.

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