Підручного визнали найкращим біатлоністом етапу Кубка світу в Обергофі

Українця Дмитра Підручного визнали найкращим біатлоністом за підсумками четвертого етапу Кубка світу-2024/25, який відбувся в німецькому Обергофі.

Про це повідомляється у соцмережах Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).

У голосуванні на сайті IBU 33-річний Підручний отримав підтримку 39% респондентів, що на 7% більше, ніж француженка Паула Боте. Також на нагороду претендували норвежка Марен Кіркейде та Мілена Тодорова з Болгарії.

На етапі в Обергофі капітан збірної України двічі потрапляв до квіткової церемонії. Дмитро посів четверте місце в спринті та фінішував шостим у персьюті.

Зазначимо, що Підручний – другий українець, якого цього сезону було номіновано на звання найкращого біатлоніста за підсумками етапу Кубка світу.

Раніше Віталія Мандзина номінували на звання найкращого біатлоніста першого етапу Кубка світу у фінському Контіолагті, однак нагороду отримала фінка Суві Мінккінен.

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 15-19 січня в німецькому Рупольдінгу.

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