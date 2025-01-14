Підручного визнали найкращим біатлоністом етапу Кубка світу в Обергофі

Капітан збірної України переміг у голосуванні Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
Українця Дмитра Підручного визнали найкращим біатлоністом за підсумками четвертого етапу Кубка світу-2024/25, який відбувся в німецькому Обергофі.
Про це повідомляється у соцмережах Міжнародного союзу біатлоністів (IBU).
У голосуванні на сайті IBU 33-річний Підручний отримав підтримку 39% респондентів, що на 7% більше, ніж француженка Паула Боте. Також на нагороду претендували норвежка Марен Кіркейде та Мілена Тодорова з Болгарії.
На етапі в Обергофі капітан збірної України двічі потрапляв до квіткової церемонії. Дмитро посів четверте місце в спринті та фінішував шостим у персьюті.
Зазначимо, що Підручний – другий українець, якого цього сезону було номіновано на звання найкращого біатлоніста за підсумками етапу Кубка світу.
Раніше Віталія Мандзина номінували на звання найкращого біатлоніста першого етапу Кубка світу у фінському Контіолагті, однак нагороду отримала фінка Суві Мінккінен.
Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться 15-19 січня в німецькому Рупольдінгу.
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