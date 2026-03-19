Підручний достроково завершив сезон Кубка світу з біатлону: назвав причину

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Капітан збірної України Дмитро Підручний достроково завершив сезон Кубка світу з біатлону-2025/26.

Про це 34-річний біатлоніст повідомив на своїй сторінці в Instagram.

Дмитро збирався взяти участь в останньому етапі Кубка світу в норвезькому Голменколлені, але не виступить там через проблеми зі здоров'ям

"На жаль, міжнародний змагальний сезон-2025/26 для мене завершено. Організм дав збій. До останнього сподівався, що зможу завтра вийти на старт, але сьогодні на тренуванні зрозумів, що проблеми серйозні. У цьому стані я не зможу показати хороший результат і допомогти команді.

Маю надію, що зможу відновитися і стартувати на чемпіонаті України в Буковелі наприкінці березня", — написав Підручний.

Етап у Голменколлені відбудеться від 19 до 22 березня. Чемпіонат України з біатлону заплановано в Буковелі від 25 до 31 березня.