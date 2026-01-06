ТСН у соціальних мережах

Підручний пропустить останній етап Кубка світу з біатлону перед Олімпіадою-2026

Лідер української збірної не планує змагатися в Нове-Мєсто.

Дмитро Підручний

Дмитро Підручний / © biathlon.com.ua

Капітан чоловічої збірної України з біатлону Дмитро Підручний пропустить шостий етап Кубка світу-2025/26, який відбудеться від 22 до 25 січня в чеському Нове-Мєсто.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Замість того, щоб змагатися в Нове-Мєсто, 34-річний спортсмен хоче зосередитись на індивідуальній підготовці до Олімпійських ігор-2026 під керівництвом свого тренера Юрая Санітри.

"Плануємо в Нове-Мєсто так стартувати, аби індивідуальну гонку на 100% увесь основний склад стартував. Але там не буде Підручного; одразу після Рупольдинга він їде на підготовчий збір перед Олімпіадою", – розповіла головна тренерка чоловічої збірної Надія Бєлова.

Зимові Олімпійські ігри-2026 відбудуться від 6 до 22 лютого в італійських містах Мілан і Кортіна-д'Ампеццо. Біатлонні змагання на Олімпіаді стартують 8 лютого.

Наступний етап Кубка світу з біатлону відбудеться від 8 до 11 січня в німецькому Обергофі. Його змагальну програму відкриє у четвер, 8 січня, чоловічий спринт. Старт – о 15:10 за київським часом.

Де дивитися гонки Кубка світу з біатлону

На території України всі гонки Кубка світу з біатлону будуть транслюватися у прямому ефірі на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного.

Подивитись гонки також можна на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

