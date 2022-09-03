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Підсилення нападу: "Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки

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Підсилення нападу: "Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки

Фото: ФК Динамо Київ

Київське "Динамо" оголосило про перехід вінгера словенського "Копера" та збірної Ямайки Кахіма Перріса.

22-річний футболіст підписав із "біло-синіми" контракт на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон.

Фінансові умови угоди не розголошуються. За даними портуалу Transfermarkt, кияни заплатили за гравця мільйон євро.

Перріс розпочав професійну кар'єру на батьківщині, де від 2017-го до 2019 року виступав за клуб "Кавалер". Потім Кахім перебрався до Європи, підписавши контракт зі словенським "Домжале".

У Словенії він також грав за "Крка" та "Копер". В елітному дивізіоні чемпіонату Словенії на його рахунку 42 матчі, в яких він забив 11 голів і віддав три асисти.

За збірну Ямайки Перріс дебютував 2017 року, відтоді провів у складі національної команди шість поєдинків.

Зазначимо, що це вже другий новачок "Динамо" у поточне трансферне вікно. Напередодні кияни підсилилися фланговим півзахисником луганської "Зорі" Владиславом Кабаєвим.

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