Підсилення нападу: "Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки

Київське "Динамо" оголосило про перехід вінгера словенського "Копера" та збірної Ямайки Кахіма Перріса.
22-річний футболіст підписав із "біло-синіми" контракт на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон.
Фінансові умови угоди не розголошуються. За даними портуалу Transfermarkt, кияни заплатили за гравця мільйон євро.
Перріс розпочав професійну кар'єру на батьківщині, де від 2017-го до 2019 року виступав за клуб "Кавалер". Потім Кахім перебрався до Європи, підписавши контракт зі словенським "Домжале".
У Словенії він також грав за "Крка" та "Копер". В елітному дивізіоні чемпіонату Словенії на його рахунку 42 матчі, в яких він забив 11 голів і віддав три асисти.
За збірну Ямайки Перріс дебютував 2017 року, відтоді провів у складі національної команди шість поєдинків.
Кахім Перріс – гравець «Динамо» Київ!— FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 2, 2022
Футбольний клуб «Динамо» уклав контракт із 22-річним вінгером збірної Ямайки Кахімом Перрісом.
Угода розрахована на чотири роки з опцією продовження ще на один рік. pic.twitter.com/po69fhnscT
Зазначимо, що це вже другий новачок "Динамо" у поточне трансферне вікно. Напередодні кияни підсилилися фланговим півзахисником луганської "Зорі" Владиславом Кабаєвим.
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