Підсилення нападу: "Динамо" підписало футболіста збірної Ямайки

22-річний футболіст підписав із "біло-синіми" контракт на чотири роки з опцією продовження ще на один сезон.

Фінансові умови угоди не розголошуються. За даними портуалу Transfermarkt, кияни заплатили за гравця мільйон євро.

Перріс розпочав професійну кар'єру на батьківщині, де від 2017-го до 2019 року виступав за клуб "Кавалер". Потім Кахім перебрався до Європи, підписавши контракт зі словенським "Домжале".

У Словенії він також грав за "Крка" та "Копер". В елітному дивізіоні чемпіонату Словенії на його рахунку 42 матчі, в яких він забив 11 голів і віддав три асисти.

За збірну Ямайки Перріс дебютував 2017 року, відтоді провів у складі національної команди шість поєдинків.

Кахім Перріс – гравець «Динамо» Київ!



Футбольний клуб «Динамо» уклав контракт із 22-річним вінгером збірної Ямайки Кахімом Перрісом.



Угода розрахована на чотири роки з опцією продовження ще на один рік. pic.twitter.com/po69fhnscT — FC Dynamo Kyiv (@DynamoKyiv) September 2, 2022

Зазначимо, що це вже другий новачок "Динамо" у поточне трансферне вікно. Напередодні кияни підсилилися фланговим півзахисником луганської "Зорі" Владиславом Кабаєвим.

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