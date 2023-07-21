Підсилення перед стартом нового сезону: "Шахтар" оформив трансфер ще одного бразильця

Донецький "Шахтар" оголосив про перехід бразильського вінгера Невертона.

18-річний вінгер підписав з "гірниками" п'ятирічний контракт, до 30 червня 2028 року.

За неофіційною інформацією, сума трансферу гравця з бразильського "Сан-Паулу" становила близько 3,6 мільйона євро.

Невертон – гравець «Шахтаря»! ⚒ Ласкаво просимо до клубу!



Бразильський півзахисник переходить до «Шахтаря» із «Сан-Паулу». Контракт із 18-річним вінгером розраховано на 5 років.



Дізнайтеся більше: https://t.co/74wMjbmrMy.#Shakhtar pic.twitter.com/Yt3ah8OyeD — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) July 21, 2023

Невертон – вихованець "Сан-Паулу". 2021 року він зіграв 28 матчів і забив 18 м'ячів за команду "Сан-Паулу" U-17.

У сезоні-2022 бразилець дебютував у складі "Сан-Паулу" U-20, де за півтора року провів 24 матчі в молодіжному чемпіонаті Бразилії та Кубку штату Сан-Паулу, в яких відзначився 5 голами та 5 асистами.

Невертон став другим літнім трансфером "Шахтаря" після 21-річного лівого захисника Педрінью Азеведо. Бразилець, який раніше виступав за "Атлетіко Паранаенсе", перебрався до донеччан у статусі вільного агента.

Крім того, у квітні "Шахтар" оголосив про підписання 19-річного еквадорського півзахисника Деніла Кастілло, термін п'ятирічного контракту якого почався 1 липня 2023-го.

До нового сезону "помаранчево-чорні" готуються під керівництвом нідерландця Патріка Ван Леувен, який замінив на посаді головного тренера хорвата Ігоря Йовічевича.

Нагадаємо, "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24. Своїх суперників в основній сітці головного єврокубка донецький клуб дізнається під час жеребкування 31 серпня.

Сезон УПЛ-2023/24 розпочнеться 28 липня. На старті нового розіграшу чемпіонату України "гірники" 29 липня зустрінуться з "Металістом 1925".

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