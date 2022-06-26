Підсилення з НБА: зірковий гравець допоможе збірній України в найближчих матчах відбору на ЧС-2023

Підсилення з НБА: зірковий гравець допоможе збірній України в найближчих матчах відбору на ЧС-2023

Захисник "Торонто Репторс" Святослав Михайлюк зіграє за збірну України в заключних матчах кваліфікації на чемпіонат світу-2023.

Михайлюк уже вирушив до розташування національної команди в Латвії і невдовзі приєднається до тренувань "синьо-жовтих".

Про це повідомила пресслужба Федерації баскетболу України (ФБУ).

Зазначається, що Михайлюк та центровий "Сакраменто" Олексій Лень отримали від НБА дозвіл взяти участь у матчах збірної України у відборі на ЧС-2023.

Обидва гравці продемонстрували патріотизм і висловили своє бажання зіграти за національну команду. Повідомляється, що Лень не зіграє за збірну України липні, але приєднається для участі в серпневих матчах відбору на ЧС-2023 та на Євробаскеті-2022.

У липні чоловіча збірна України з баскетболу зіграє проти Грузії (1 липня), Північної Македонії (4 липня) та Іспанії (7 липня). Номінально домашні матчі з Грузією та Іспанією відбудуться у Ризі.

Нагадаємо, у відборі на ЧС-2023 у групі G збірна України розташовується на третьому місці, маючи одну перемогу в трьох матчах. До наступного раунду відбору вийдуть три найкращі команди з кожної групи.

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