Підсилення з Південної Америки: "Шахтар" підписав третього зимового новачка

Донецький "Шахтар" поповнив свій склад 18-річним венесуельським нападником Кевіном Келсі.

Про трансфер повідомила пресслужба "гірників".

Контракт з гравцем розрахований до кінця 2028 року. Фінансові деталі угоди не розголошуються. Кевін став першим венесуельцем в історії "Шахтаря".

Келсі є вихованцем венесуельського клубу "Мінерос", за головну команду якого виступав від 2021 року: зіграв 31 матч, забив 5 м'ячів і зробив одну гольову передачу.

У січні 2023 року Кевін приєднався до уругвайського "Бостон Рівера", проте проте не встиг дебютувати в новому клубі.

Келсі є футболістом молодіжної збірної Венесуели (5 матчів, 2 голи), у складі якої зараз виступає на чемпіонаті Південної Америки U-20.

Венесуельський форвард став третім новачком "Шахтаря" в поточне зимове трансферне вікно. Раніше "гірники" підписали грузинського захисника Георгія Гочолейшвілі та повернули до клубу українського захисника Ярослава Ракицького.

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