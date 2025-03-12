Підсилили конкурента у боротьбі за чемпіонство: гравець "Динамо" перейшов до "Олександрії"

Київське "Динамо" оголосило про трансфер українського півзахисника Сергія Булеци до "Олександрії".

Про перехід 26-річного футболіста до олександрійського клубу повідомляється на офіційному сайті "біло-синіх".

Булеца – вихованець ужгородського футболу, який перебував у системі київського клубу починаючи від сезону-2015/16.

Сергій грав за юнацьку та молодіжну команди "біло-синіх", але у першій команді не закріпився. Він виступав на правах оренди за "Дніпро-1" (2019-2021), "Зорю" (2021-2022), а також польські "Заглембе" (2023-2024) та "Лехію" (2024-2025).

Саме у клубі з Гданська українець провів першу частину цього сезону, провівши за нього 8 матчів у всіх турнірах.

Зазначимо, що "Олександрія" є конкурентом "Динамо" у боротьбі за чемпіонство. За дев'ять турів до кінця столичний клуб лідирує в УПЛ, випереджаючи команду Руслана Ротаня на чотири очки.

У наступному турі УПЛ, який відбудеться вже після міжнародної паузи, команда Олександра Шовковського у гостях позмагається з "Рухом", а олександрійці на виїзді зіграють проти "Лівого Берега". Обидва матчі заплановано на 29 березня.

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