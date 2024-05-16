Підсобили "Челсі" та Мудрику: "Манчестер Юнайтед" здолав "Ньюкасл" у матчі АПЛ з 5 голами (відео)

Перемога "червоних дияволів" над "сороками" дозволила команді Михайла піднятися до зони єврокубків.

"Манчестер Юнайтед" на своєму полі обіграв "Ньюкасл" у перенесеному матчі 34-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ). Поєдинок на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері завершився з рахунком 3:2 .

"Червоні дияволи" вийшли вперед на 31-й хвилині зусиллями Коббі Мейну. Одразу після перерви "сороки" відігралися – на 49-й хвилині забив Ентоні Гордон.

Але досить швидко "манкуніанцям" вдалося повернути собі перевагу в рахунку – на 57-й хвилині точного удару завдав Амад Діалло.

Наприкінці зустрічі команда Еріка тен Гага збільшила свій гандикап – на 84-й хвилині відзначився Расмус Гойлунд.

Гості відродили інтригу в компенсований час, коли на 90+2-й хвилині сітку воріт МЮ вразив Льюїс Голл. Проте уникнути поразки підопічні Едді Гау не зуміли.

Огляд матчу "Манчестер Юнайтед" – "Ньюкасл"

Після цього поєдинку "Манчестер Юнайтед" (57 очок) посідає восьме місце у турнірній таблиці АПЛ. "Ньюкасл" також має у своєму 57 балів, але розташовується на сьомій позиції завдяки кращій різниці забитих і пропущених м'ячів.

Зазначимо, що перемога "червоних дияволів" над "сороками" дозволила "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика з 60 очками перед заключним туром вийти на шосту сходинку в АПЛ, яке дозволяє наступного сезону виступити в Лізі конференцій.

Володар путівки до єврокубків визначиться в останньому турі, матчі якого відбуватимуться паралельно, 19 травня, о 18:00 за київським часом. "Манчестер Юнайтед" на виїзді зіграє проти "Брайтона", "Ньюкасл" у гостях зійдеться з "Брентфордом" українського півзахисника Єгора Ярмолюка, а "Челсі" прийме "Борнмут" українського захисника Іллі Забарного.

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