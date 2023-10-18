Підсобили Україні: збірна Англії перемогла Італію та достроково вийшла на Євро-2024 (відео)

Збірні Англії обіграла команду Італії в домашньому поєдинку 8-го туру відбору на Євро-2024. Зустріч на стадіоні "Вемблі" в Лондоні завершилася з рахунком 3:1 .

Італійці вийшли вперед на 15-й хвилині – відзначився Джанлука Скамакка.

Але ще до перерви господарі відігралися завдяки голу Гаррі Кейна на 32-й хвилині з пенальті.

У другому таймі команда Гарета Саутгейта вирвала перемогу. На 57-й хвилині забив Маркус Рашфорд, а потім на 77-й хвилині дубль оформив Кейн.

В іншому поєдинку восьмого туру групи С збірна України на виїзді обіграла Мальту з рахунком 3:1.

Після перемоги над "Скуадрою Адзуррою" англійці (16 очок) лідирують у групі С та достроково оформили вихід на Євро-2024. Італія (10 балів) опустилася на третє місце, пропустивши на другу позицію Україну (13 пунктів). Щоправда, італійці мають гру в запасі.

Таблиця групи С після восьми турів

Таблиця групи С після восьми турів / Фото: flashscore.ua

У заключних матчах групового раунду відбору на першість континенту Англія зіграє проти Мальти (17 листопада) та Північної Македонії (20 листопада), а Італія зустрінеться з македонцями (17 листопада) та Україною (20 листопада).

До фінальної частини чемпіонату Європи 2024 року вийдуть по дві найкращі збірні з кожної групи. Володарі ще трьох путівок на континентальну першість будуть визначені в плейоф, куди потраплять 12 команд залежно від їхніх виступів у Лізі націй-2022/23.

Жеребкування фінальної частини Євро-2024 відбудеться в грудні 2023 року, а сам турнір – від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматиме Німеччина. Збірна Німеччини, як господарка турніру, без відбору потрапила на континентальну першість.

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