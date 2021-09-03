Підсумки 10-го дня Паралімпіади-2020 для України: чотири "золота" та мультимедаліст-рекордсмен Крипак

Підсумки 10-го дня Паралімпіади-2020 для України: чотири "золота" та мультимедаліст-рекордсмен Крипак

Загалом у скарбничці "синьо-жовтих" вже 94 нагороди, з яких 24 - найвищого ґатунку.

У третій день осені українці змогли завоювати 10 медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Наші параатлети здобули чотири золоті, п'ять срібних та одну бронзову нагороду.

Одним з головних героїв змагального дня став плавець Максим Крипак. Українець виграв своє п'яте "золото" в Токіо-2020, перемігши на 200-метрівці комплексним плаванням. Для нього це десяте "золото" та 15-та медаль у кар'єрі на Паралімпіадах. Завдяки своїм успіхам у столиці Японії Крипак встановив рекорд - тепер він найбільш титулований паралімпієць в історії України.

Усі медалі України в 10-й день Паралімпіади-2020

"Золото" : Максим Крипак (плавання, 200 метрів, комплексний стиль, клас - S10), Сергій Ємельянов (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас - KL3), Денис Остапченко (плавання, 200 метрів, вільний стиль, клас - S3), Зоя Овсій (легка атлетика, метання булави, клас - F51).

"Срібло" : Микола Синюк (байдарка-одиночка, 200 метрів, клас - KL2), Андрій Трусов (плавання, 50 метрів, батерфляй, клас - S7), Людмила Даниліна (легка атлетика, біг на 1500 метрів, клас - T20), Микола Жабняк (легка атлетика, штовхання ядра, F-37), Єгор Дементьєв (велоспорт, шосейна гонка, клас - С5).

"Бронза" : Денис Дубров (плавання, 100 метрів, батерфляй, клас - S8).

Після десяти змагальних днів у доробку "синьо-жовтих" 94 нагороди: 24 золоті, 44 срібні та 26 бронзових. Україна посідає п'яте місце в медальному заліку і йде четвертою за кількістю завойованих нагород.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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