Підсумки 9-го дня Паралімпіади-2020 для України: ще 9 нагород і повернення в топ-5 медального заліку

Підсумки 9-го дня Паралімпіади-2020 для України: ще 9 нагород і повернення в топ-5 медального заліку

Загалом у скарбничці "синьо-жовтих" вже 84 нагороди, з яких 20 - найвищого ґатунку.

У другий день осені українці змогли завоювати 9 медалей на Паралімпійських іграх-2020 у Токіо. Наші параатлети здобули три золоті, чотири срібні та дві бронзові нагороди.

"Золото" : Марія Помазан (легка атлетика, штовхання ядра, клас - F35), Владислав Загребельний (легка атлетика, стрибки у довжину, клас - F37), Максим Крипак (плавання, 100 метрів на спині, клас - S10).

"Срібло" : Єлизавета Мерешко (плавання, 400 метрів вільним стилем, клас - S6), Віктор Дідух / Максим Ніколенко (настільний теніс, команда, клас - 8), Антон Коль (плавання, 50 метрів, спина, клас - S1), Оксана Ботурчук (біг на 100 метрів, клас - T12).

"Бронза" : Денис Остапченко (плавання, 50 метрів вільним стилем, клас - S3), Олексій Денисюк (стрільба з пістолета, мікст, 25 метрів, клас - SH1).

Після дев'яти змагальних днів у доробку "синьо-жовтих" 84 нагороди: 20 золотих, 39 срібних і 25 бронзових. Україна піднялася з шостого на п'яте місце в медальному заліку та залишається четвертою за кількістю нагород.

Паралімпійські ігри-2020 у Токіо стартували 24 серпня і триватимуть до 5 вересня 2021 року. Змагання були перенесені на рік через пандемію коронавірусу.

Честь України захищають 143 паралімпійці у 15 видах спорту.

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