Підсумки літнього трансферного вікна в УПЛ: скільки витратили та заробили клуби, хто стали найдорожчими новачками

Розповідаємо, ким підсилилися клуби української Прем'єр-ліги упродовж останнього трансферного періоду, а також скільки це їм коштувало.

У четвер, 22 вересня, в Україні закрилося літнє трансферне вікно, яке тривало від 1 липня 2022 року.

В умовах повномасштабної війни з Росією українські клуби зазнали чималих кадрових втрат, пов'язаних з відходом легіонерів. Аби компенсувати це, команди української Прем'єр-ліги підсилювалися переважно вітчизняними футболістами, хоча знайшлися й іноземці, які не побоялися приїхати до України в такий небезпечний час.

ТСН Проспорт підбиває підсумки літнього трансферного вікна в Чемпіонаті України, де новий сезон стартував 23 серпня в умовах воєнного стану.

Скільки витратили та заробили українські клуби

За даними порталу Transfermarkt, під час літнього трансферного вікна клуби УПЛ продали гравців на суму 49,62 мільйона євро, купили - на 13,84 мільйона євро.

Найбільше на трансферах заробив донецький "Шахтар" - 44,30 мільйона євро. Також "гірники" і більше за всіх витратили - 6,6 мільйона євро.

Київське "Динамо" заробило лише 850 тисяч євро, а витратило - 3,2 мільйона євро.

"Дніпро-1" купив футболістів на суму 1,1 мільйона євро, а продав на 1,9 мільйона євро. Луганська "Зоря" заробила 2 мільйони євро, а витратила 750 тисяч євро. Полтавська "Ворскла" витратила на придбання гравців 1,37 мільйона євро, не продавши нікого.

Харківський "Металіст" витратив на трансфери 820 тисяч євро, нічого не заробивши. "Колос", "Рух" та "Верес" поповнили свій бюджет на 500 тисяч євро, 50 тисяч євро і 20 тисяч євро відповідно.

Ще сім клубів УПЛ - "Олександрія", "Металіст 1925", "Львів", "Чорноморець", "Інгулець", "Минай" та "Кривбас" не здійснювали трансфери за гроші, обійшовшись орендами чи підписанням вільних агентів.

Найдорожчі новачки УПЛ літнього трансферного вікна-2022

За даними порталу Transfermarkt, найдорожчим новачком літнього трансферного вікна в УПЛ став вінгер збірної України Олександр Зубков, який перебрався з угорського "Ференцвароша" до донецького "Шахтаря" за 2 мільйони євро.

Усього в десятці найдорожчих трансферів опинилися одразу шість новачків "гірників". Також туди увійшли троє підписань "Динамо", двоє - "Ворскли", одне - "Дніпра-1".

1. Олександр Зубков ("Ференцварош" - "Шахтар") - 2 млн євро

2. Іван Петряк ("Фехервар" - "Шахтар") - 1.5 млн євро

3. Владислав Кабаєв ("Зоря" - "Динамо") - 1.2 млн євро

4. Мар'ян Швед ("Мехелен" - "Шахтар") - 1 млн євро

4. Джастін Лонвейк ("Віборг" - "Динамо") - 1 млн євро

4. Кахім Перріс ("Копер" - "Динамо") - 1 млн євро

4. Яніс Хамаче ("Боавішта" - "Дніпро-1") - 1 млн євро

8. Єгор Назарина ("Зоря" - "Шахтар") - 800 тисяч євро

8. Невен Джурасек ("Динамо" Загреб - "Шахтар") - 800 тисяч євро

10. Андрій Тотовицький ("Колос" - "Шахтар") - 500 тисяч євро

10. Василь Кравець ("Леганес" - "Ворскла") - 500 тисяч євро

10. Таулян Сефері ("Тирана" - "Ворскла") - 500 тисяч євро

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