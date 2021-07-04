"Підсумки підведемо в Києві": перші слова Шевченка після фіаско в матчі з Англією на Євро-2020

"Підсумки підведемо в Києві": перші слова Шевченка після фіаско в матчі з Англією на Євро-2020

Керманич "синьо-жовтих" поділився думкою про не найкращий поєдинок у виконанні підопічних.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко прокоментував поразку (0:4) від національної команди Англії у чвертьфіналі Чемпіонату Європи-2020.

"Сьогодні найбільшу роль зіграли епізоди, де ми не дограли. Особливо на другому поверсі, де ми знали, що в Англії є перевага.

Втратили Кривцова, і він міг скласти їм конкуренцію в повітрі. Для нас - відчутна втрата. Пропустили на старті першого і другого таймів - це моменти, де ми не дограли.

Команда не відмовлялася від своєї структури, від своїх принципів. Були моменти, де ми контролювали м'яч, створювали шанси. Звичайно, є у них перевага у класі.

Якби у нас були всі гравці здорові протягом турніру, були в найкращій формі, то, думаю, все одно було б важко повторити цей результат.

Підсумки Євро? Я не буду зараз підводити підсумки Євро. Приїдемо до Києва - і підведемо підсумок. Що було гарне, що погане", - сказав Шевченко під час флеш-інтерв'ю після матчу.

Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму півфіналі обіграла Чехію (2:1).

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