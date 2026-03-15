Підсумковий медальний залік Паралімпіади-2026: на якому місці Україна
Збірна України посіла сьоме місце в медальному заліку зимових Паралімпійських ігор-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.
За дев'ять змагальних днів українські паралімпійці здобули 19 медалей: три золоті, вісім срібних та вісім бронзових.
Перемогу в медальному заліку здобув Китай — 44 нагороди, з яких 15 золотих, 13 срібних і 16 бронзових.
Друге місце посіла збірна США, а на третій сходинці фінішувала держава-терористка, спортсменів з якої Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив до участі в Паралімпійських іграх-2026 зі своїм прапором і гімном.
За кількістю виграних нагород на Паралімпіаді-2026 збірна України фінішувала на третій позиції.
Підсумковий медальний залік Паралімпіади-2026
1. Китай — 44 (15 + 13 + 16)
2. США — 24 (13 + 5 + 6)
3. Держава-терористка — 12 (8 + 1 + 3)
4. Італія — 16 (7 + 7 + 2)
5. Австрія — 13 (7 + 2 + 4)
6. Франція — 12 (4 + 4 + 4)
7. Україна — 19 (3 + 8 + 8)
8. Канада — 15 (3 + 4 + 8)
9. Нідерланди — 7 (3 + 3 + 1)
10. Швеція — 7 (3 + 0 + 4)
Зазначимо, що на минулій зимовій Паралімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, збірна України посіла рекордно високе друге місце в медальному заліку. Тоді наші параатлети завоювали 29 нагород: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.
На Паралімпійських іграх-2022 українці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній зимовій Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.
Раніше повідомлялося, що Україна бойкотуватиме церемонію закриття Паралімпіади-2026 через присутність там росіян і білорусів.
Також ми розповідали, що російських спортсменів освистали на церемонії відкриття Паралімпіади-2026.