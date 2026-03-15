Підсумковий медальний залік Паралімпіади-2026: на якому місці Україна

Українські паралімпійці / Національний паралімпійський комітет України

Реклама

Збірна України посіла сьоме місце в медальному заліку зимових Паралімпійських ігор-2026 в італійських містах Мілан і Кортіна-д’Ампеццо.

За дев'ять змагальних днів українські паралімпійці здобули 19 медалей: три золоті, вісім срібних та вісім бронзових.

Перемогу в медальному заліку здобув Китай — 44 нагороди, з яких 15 золотих, 13 срібних і 16 бронзових.

Реклама

Друге місце посіла збірна США, а на третій сходинці фінішувала держава-терористка, спортсменів з якої Міжнародний паралімпійський комітет (МПК) допустив до участі в Паралімпійських іграх-2026 зі своїм прапором і гімном.

За кількістю виграних нагород на Паралімпіаді-2026 збірна України фінішувала на третій позиції.

Підсумковий медальний залік Паралімпіади-2026

1. Китай — 44 (15 + 13 + 16)

2. США — 24 (13 + 5 + 6)

Реклама

3. Держава-терористка — 12 (8 + 1 + 3)

4. Італія — 16 (7 + 7 + 2)

5. Австрія — 13 (7 + 2 + 4)

6. Франція — 12 (4 + 4 + 4)

Реклама

7. Україна — 19 (3 + 8 + 8)

8. Канада — 15 (3 + 4 + 8)

9. Нідерланди — 7 (3 + 3 + 1)

10. Швеція — 7 (3 + 0 + 4)

Реклама

Зазначимо, що на минулій зимовій Паралімпіаді, яка відбулася 2022 року в Пекіні, збірна України посіла рекордно високе друге місце в медальному заліку. Тоді наші параатлети завоювали 29 нагород: 11 золотих, 10 срібних та 8 бронзових.

На Паралімпійських іграх-2022 українці оновили одразу два історичні рекорди: за кількістю виграних нагород на одній зимовій Паралімпіаді, а також за здобутими золотими медалями.

