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Підсумки ЧС-2026: хто отримав індивідуальні нагороди
Після завершення Мундіалю були вручені призи найкращим на турнірі.
Після фінального матчу чемпіонату світу-2026 з футболу, в якому Іспанія в екстратаймах перемогла Аргентину (1:0), відбулася урочиста церемонія нагородження.
"Фурія Роха" отримала чемпіонський кубок. Крім того, були вручені призи найкращим на турнірі.
Приз найкращому гравцю ЧС-2026 отримав капітан збірної Іспанії Родрі. До вашої уваги список володарів усіх індивідуальних нагород Мундіалю.
Усі володарі особистих нагород ЧС-2026 з футболу
"Золотий м'яч" ЧС-2026: Родрі (Іспанія)
"Срібний м'яч": Ліонель Мессі (Аргентина)
"Бронзовий м'яч": Кіліан Мбаппе (Франція)
"Золота бутса" ЧС-2026: Кіліан Мбаппе (Франція)
"Срібна бутса": Ліонель Мессі (Аргентина)
"Бронзова бутса": Джуд Беллінгем (Англія)
"Золота рукавичка": Унаї Сімон (Іспанія)
Нагорода найкращому молодому футболісту ЧС-2026: Пау Кубарсі (Іспанія)
Трофей фейрплей: збірна Нідерландів
Зазначимо, що бронзові медалі здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).
Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.