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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
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489
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Підсумки ЧС-2026: хто отримав індивідуальні нагороди

Після завершення Мундіалю були вручені призи найкращим на турнірі.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Пау Кубарсі

Пау Кубарсі / © Associated Press

Після фінального матчу чемпіонату світу-2026 з футболу, в якому Іспанія в екстратаймах перемогла Аргентину (1:0), відбулася урочиста церемонія нагородження.

"Фурія Роха" отримала чемпіонський кубок. Крім того, були вручені призи найкращим на турнірі.

Приз найкращому гравцю ЧС-2026 отримав капітан збірної Іспанії Родрі. До вашої уваги список володарів усіх індивідуальних нагород Мундіалю.

Усі володарі особистих нагород ЧС-2026 з футболу

"Золотий м'яч" ЧС-2026: Родрі (Іспанія)

"Срібний м'яч": Ліонель Мессі (Аргентина)

"Бронзовий м'яч": Кіліан Мбаппе (Франція)

"Золота бутса" ЧС-2026: Кіліан Мбаппе (Франція)

"Срібна бутса": Ліонель Мессі (Аргентина)

"Бронзова бутса": Джуд Беллінгем (Англія)

"Золота рукавичка": Унаї Сімон (Іспанія)

Нагорода найкращому молодому футболісту ЧС-2026: Пау Кубарсі (Іспанія)

Трофей фейрплей: збірна Нідерландів

Зазначимо, що бронзові медалі здобула Англія, яка в надгольовому матчі за третє місце здолала Францію (6:4).

Раніше повідомлялося, що Мессі розплакався після поразки у фіналі ЧС-2026.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
489
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