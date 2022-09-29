Підтримали титуловану чемпіонку: збірна України пропустить ЧС-2022 з джиу-джитсу через допуск росіян

Збірна України обурена рішенням Міжнародної федерації джиу-джитсу (JJIF) дозволити росіянам брати участь у змаганнях під нейтральним статусом, тому не поїде на світову першість.

Збірна України з джиу-джитсу не поїде на чемпіонат світу, який відбудеться на початку листопада в Еміратах. Українські спортсмени підтримали ініціативу української чемпіонки Європи Богдани Голуб, яка вирішила бойкотувати змагання через участь у них росіян.

Про це повідомляє Спортивний комітет України.

"У зв'язку з тим фактом, що до чемпіонату світу з джиу-джитсу допущені команди з країн-агресорів уся збірна України відмовляється від участі в змаганнях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація джиу-джитсу (JJIF) ухвалила ганебне рішення, дозволивши брати участь спортсменам із країни-агресорки у нейтральному статусі.

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