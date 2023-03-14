Підтримав митрополита УПЦ МП: Ломаченко вкотре опублікував скандальний пост в Instagram

Колишній чемпіон світу з боксу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розмістив нову скандальну публікацію на своїй сторінці в Instagram.

35-річний уродженець Білгород-Дністровського опублікував відеозвернення митрополита Української православної церкви Московського патріархату Антонія Паканича про нібито утиск УПЦ МП.

У ролику священник скаржиться на те, що українська влада, на його думку, неправомірно виселяє їх з Києво-Печерської лаври.

"З нами Бог! Хай буде мир", – написав Ломаченко під своєю публікацією.

Зазначимо, що це вже далеко не перший скандальний пост Ломаченка в Instagram, через що його сторінка була заблокована на території України.

Раніше Ломаченка внесли до реєстру зрадників України, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО".

Боксер потрапив у гучний скандал, пов'язаний з його підтримкою представників УПЦ Московського патріархату та поширенням антиукраїнських наративів російської пропаганди.

Нагадаємо, нещодавно Ломаченко потрапив у новий скандал. На турнірі UFC у США він пообіймався і зробив фото з російським бійцем Ісламом Махачевим, який є другом очільника Чечні Рамзана Кадирова та підтримує війну РФ проти України.

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