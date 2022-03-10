Підтримав Україну: чотириразовий чемпіон Формули-1 пофарбував шолом у синьо-жовтий колір

Себастьян Феттель засудив вторгнення Росії на українську територію.

Чотириразовий чемпіон Формули-1 Себастьян Феттель продемонстрував підтримку українському народу, який героїчно захищає свою країну від російських окупантів.

Німецький пілот команди "Астон Мартін" у новому сезоні виступатиме у шоломі, пофарбованому в кольори українського прапора.

Шолом виконаний у білому кольорі з синіми та жовтими смугами. На ньому також зображений голуб миру та напис "No war" ("Ні війні").

Раніше повідомлялося, що пілоти Формули-1, включаючи Феттеля та дворазового чемпіона світу іспанця Фернандо Алонсо, провели акцію на підтримку України.

Раніше повідомлялося, що Формула-1 розірвала контракт на проведення Гран-прі Росії. А команда "Хаас" розірвала контракт із сином російського мільярдера Микитою Мазепіним.

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