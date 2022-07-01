"Підтримка Путіна - поза моїм розумінням": легендарний автогонщик жорстко "розніс" ексбоса Формули-1

Семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Гемілтон розкритикував колишнього очільника організації Берні Екклстоуна за його висловлювання про війну в Україні, яку розв'язала РФ.

Нещодавно 91-річний функціонер заявив про відданість російському диктатору - Володимиру Путіну. Ба більше, британський бізнесмен звинуватив Україну та її президента Володимира Зеленського в тому, що не було нічого зроблено для запобігання війні.

Саме ця нікчемна заява Екклстоуна і викликала обурення у його співвітчизника - семиразового чемпіона Формули-1 Льюїса Гемілтона. Пілот наголосив, що не розуміє, як можна підтримувати президента РФ, на руках якого кров величезної кількості людей.

"Нам більше не потрібно слухати когось, хто підтримує війну, переміщення людей, вбивства людей. Підтримка такої людини (Путіна - прим.) - поза моїм розумінням. Я не міг повірити в те, що почув. Такі погляди відкидають нас на десятиліття, і нам ще доведеться побачити всю тяжкість та біль.

Нам не потрібно підтримувати таких людей, нам потрібно дивитися в майбутнє. Не давайте слова людям, які не можуть принести нічого хорошого", - заявив Гемілтон у коментарі Planet F1.

Додамо, що Гемілтон не залишається осторонь війни українського народу з російськими загарбниками. Раніше Льюїс висловив захоплення українцями та закликав допомагати нашій країні боротися з російською агресією.

Екклстоун керував "Формулою-1" від 1978 до 2017 року;

У своїх інтерв'ю бізнесмен неодноразово хвалив режими Адольфа Гітлера та власне Путіна. 2019 року Екклстоун заявляв, що хотів би, щоб Путін захопив Європу.

Після повномасштабного вторгнення РФ до України нинішнє керівництво виявилося значно розумнішим, ніж Екклстоун, та розірвало контракт на проведення етапу Гран-прі "Формули-1" на території країни-окупантки. Контракт "Формули-1" з Росією був розрахований до 2025 року. Від 2014 року етап відбувався в Сочі, від сезону-2023 Гран-прі Росії планували проводити на новій трасі "Ігора Драйв" під Санкт-Петербургом.

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