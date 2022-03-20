Підтримка у Франції: клуб Ліги 1 увібрався у кольори прапора України (фото)

"Брест" підтримав український народ.
В рамках 29-го туру чемпіонату Франції "Брест" відправився до "Анже" та зазнав мінімальної поразки - 0:1
Футболісти команди гостей вийшли на матч у синьо-жовтій формі. Таким чином гравці та персонал клубу підтримали Україну, яка продовжує боротися з російськими окупантами.
- "Брест" після 29-ти турів має 35 очок та перебуває на 13-му місці. У Анже – на три бали менше та 14-а позиція.
Читайте також:
Гравці "Динамо" придбали автомобіль для розвідувального батальйону ЗСУ
Девід Бекхем надав свою сторінку в Instagram українському лікарю, щоб показати роботу перинатального центру в Харкові (фото)
Російські гімнастки "замазали" символ окупантів на своїх фото з концерту-мітингу на підтримку війни