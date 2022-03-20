Підтримка у Франції: клуб Ліги 1 увібрався у кольори прапора України (фото)

Підтримка у Франції: клуб Ліги 1 увібрався у кольори прапора України (фото)

"Брест" підтримав український народ.

В рамках 29-го туру чемпіонату Франції "Брест" відправився до "Анже" та зазнав мінімальної поразки - 0:1

Футболісти команди гостей вийшли на матч у синьо-жовтій формі. Таким чином гравці та персонал клубу підтримали Україну, яка продовжує боротися з російськими окупантами.

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"Брест" після 29-ти турів має 35 очок та перебуває на 13-му місці. У Анже – на три бали менше та 14-а позиція.

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