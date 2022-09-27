Підтримка від чемпіона: Усик завітав на тренування збірної України перед доленосним матчем з Шотландією (відео)

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик вирішив підтримати футбольну збірну України напередодні вирішального матчу з Шотландією в Лізі націй.

Зірковий боксер завітав до табору національної команди у Кракові, щоб підтримати гравців перед важливою битвою.

Зазначимо, що Усик був присутнім не лише на тренуванні "синьо-жовтих", а й встиг особисто поспілкуватися з футболістами.

Сподіваємося, що натхнення від чемпіона світу з боксу допоможе українській збірній досягти успіху в грі з шотландцями.

Матч Україна - Шотландія відбудеться у вівторок, 27 вересня, в Кракові на стадіоні "Краковія" імені Юзефа Пілсудського. Початок - о 21:45 за київським часом. Онлайн-трансляція гри доступна на нашому сайті.

Після п'яти турів збірна України з 10 очками розташовується на другій позиції у своєму квартеті Ліги B. Лідирує з 12 балами Шотландія. Третю та четверту сходинки посідають Ірландія (4) та Вірменія (3).

Тільки перемога в цьому поєдинку дозволить нашій збірній виграти групу та вийти до елітного Дивізіону А, аби провести там наступний сезон Ліги націй.

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