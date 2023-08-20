"Підтримує тероризм і смерть українців": "Карпати" рознесли іспанський клуб за трансфер росіянина

Львівський клуб присоромив "Реал Сосьєдад", який підписав футболіста з країни-агресорки.

Львівські "Карпати", які зараз виступають у Першій лізі, розкритикували іспанський "Реал Сосьєдад" за придбання російського футболіста московського "Динамо" Арсена Захаряна.

Напередодні баски оголосили про трансфер 20-річного росіянина. Сума переходу склала 13 мільйонів євро плюс бонуси.

"Карпати" відреагували на підписання клубом Ла Ліги гравця збірної Росії постом у соцмережах, у якому звинуватили "Реал Сосьєдад" у підтримці російського режиму та смертей українців.

"Березень 2022 року. "Реал Сосьєдад": "всі ми з Україною". Серпень 2023 року: "Реал" платить понад 10 мільйонів євро російському "Динамо" за гравця їхньої національної збірної. Російський режим отримує понад мільйон євро податків. "Реал Сосьєдад" підтримує тероризм і смерть українців", – йдеться у повідомленні на сторінці "Карпат" у Twitter.

March 2022: @RealSociedad – "todos con Ucrania"



August 2023: Real pays over 10m € to russian dinamo for their NT player.



russian regime receives more than 1m € in taxes. Real Sociedad support terrorism and death of Ukrainian people. #RussiaisATerroristState #sociedad https://t.co/mpynydYMeq pic.twitter.com/KgXz9kayuo — ФК Карпати Львів (@KarpatyLvivFC) August 20, 2023

Додамо, що в коментарях під публікацією в соцмережах, де "Реал Сосьєдад" презентував російського футболіста, чимало фанатів також жорстко засудили іспанський клуб за ведення бізнесу з державою-терористкою.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека жорстко засудив трансфери до Росії.

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