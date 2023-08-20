Категорія
Проспорт
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Підтримує тероризм і смерть українців": "Карпати" рознесли іспанський клуб за трансфер росіянина

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
78
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Підтримує тероризм і смерть українців": "Карпати" рознесли іспанський клуб за трансфер росіянина

"Реал Сосьєдад" підписав футболіста збірної Росії Арсена Захаряна / twitter.com/RealSociedadEN

Львівський клуб присоромив "Реал Сосьєдад", який підписав футболіста з країни-агресорки.

Львівські "Карпати", які зараз виступають у Першій лізі, розкритикували іспанський "Реал Сосьєдад" за придбання російського футболіста московського "Динамо" Арсена Захаряна.

Напередодні баски оголосили про трансфер 20-річного росіянина. Сума переходу склала 13 мільйонів євро плюс бонуси.

"Карпати" відреагували на підписання клубом Ла Ліги гравця збірної Росії постом у соцмережах, у якому звинуватили "Реал Сосьєдад" у підтримці російського режиму та смертей українців.

"Березень 2022 року. "Реал Сосьєдад": "всі ми з Україною". Серпень 2023 року: "Реал" платить понад 10 мільйонів євро російському "Динамо" за гравця їхньої національної збірної. Російський режим отримує понад мільйон євро податків. "Реал Сосьєдад" підтримує тероризм і смерть українців", – йдеться у повідомленні на сторінці "Карпат" у Twitter.

Додамо, що в коментарях під публікацією в соцмережах, де "Реал Сосьєдад" презентував російського футболіста, чимало фанатів також жорстко засудили іспанський клуб за ведення бізнесу з державою-терористкою.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека жорстко засудив трансфери до Росії.

Читайте також:

"Stop Putler": під час фіналу жіночого ЧС на поле вибіг фанат у футболці на підтримку України (фото)

Шикарний гол Мессі та серія пенальті: "Інтер" Маямі з Кривцовим завоював Кубок ліг (відео)

GOAT: Мессі став найтитулованішим футболістом в історії

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
78
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація