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Співпраця мережі з представниками професійного боксу триває понад п’ять років. Віцепрезидент Національної ліги професійного боксу України Олег Кудеров у дописі у Facebook відзначив внесок Андрія Біби та компанії у проведення турнірів і розвиток спортсменів.

Кудеров наголосив: під час повномасштабної війни важливо зберігати для українських боксерів можливість тренуватися, виходити на професійний ринг і будувати кар’єру у своїй країні. Проведення кожного такого вечора потребує спільної роботи організаторів і партнерів.

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Львівський турнір об’єднає українських та іноземних спортсменів. Однією з ключових подій стане поєдинок Михайла Кремінського та Сергія Швеця за звання чемпіона України й титул WBC Ukraine. Ще одне центральне протистояння — міжнародний бій володаря титулу WBC Ukraine Арсенія Резніченка проти француза Софіана Хаті.

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Над організацією вечора працюють Національна ліга професійного боксу України, K.O. Promotions, Львівська асоціація професійного боксу та Espada promotion. Окрім ключових протистоянь, заплановані поєдинки перспективних українських боксерів.

«Єдині в ринзі» відбудеться 20 листопада у Львівському державному цирку. Глядачів запрошують із 14:00, початок боїв — о 15:00.

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