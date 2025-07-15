"Підтримує хлопця, який допомагає вбивати українців": Усик публічно розкритикував Ф'юрі

Усик – Ф'юрі / © Associated Press

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Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розкритикував британця Тайсона Ф'юрі за підтримку російського функціонера Умара Кремльова, який очолює Міжнародну боксерську асоціацію (IBA).

"Мені не подобається Ф'юрі. Він підтримує хлопця, який допомагає вбивати українців – Умара Кремльова. Це поганий хлопець. Це моя думка. Але Тайсон підтримує його.

Це не моя справа, але це моя думка. Цей російський хлопець допомагає російським солдатам. Тайсон – не бідний хлопець, він багатий, але я не знаю, чому він це робить. Я не засуджую Тайсона, але я не знаю, що відбувається", – сказав Усик в інтерв'ю The Stomping Ground.

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Свій наступний поєдинок Усик проведе 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні проти володаря титулу IBF британця Даніеля Дюбуа. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

Раніше повідомлялося, що букмекери визначили фаворита бою Усик – Дюбуа за звання абсолютного чемпіона світу.

Крім того, ми розповідали, скільки зароблять Усик і Дюбуа за бій-реванш. А також де дивитися поєдинок Усик – Дюбуа.

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Нагадаємо, Усик перед реваншем з Дюбуа розповів, як його сім'я переживає війну в Україні.