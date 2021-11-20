Підтвердили чемпіонські амбіції: "Челсі" розгромив "Лестер" і закріпився на вершині АПЛ

Підтвердили чемпіонські амбіції: "Челсі" розгромив "Лестер" і закріпився на вершині АПЛ

Команда Томаса Тухеля на 6 очок відірвалася від найближчих переслідувачів.

Лондонський "Челсі" не мав труднощів з "Лестером" у поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги. Лідер турнірної таблиці на виїзді розбив команду Брендана Роджерса з рахунком 3:0 .

"Пенсіонери" вирішили долю протистояння ще в першому таймі. Голи Антоніо Рюдігера та Н'Голо Канте створили лондонцям комфортну перевагу до перерви.

У другій половині зустрічі підопічні Томаса Тухеля забили третій м'яч у ворота "лисиць". Його автором на 71-й хвилині став Крістіан Пулішич.