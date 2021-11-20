Підтвердили чемпіонські амбіції: "Челсі" розгромив "Лестер" і закріпився на вершині АПЛ

Команда Томаса Тухеля на 6 очок відірвалася від найближчих переслідувачів.
Лондонський "Челсі" не мав труднощів з "Лестером" у поєдинку 12-го туру англійської Прем'єр-ліги. Лідер турнірної таблиці на виїзді розбив команду Брендана Роджерса з рахунком 3:0.
"Пенсіонери" вирішили долю протистояння ще в першому таймі. Голи Антоніо Рюдігера та Н'Голо Канте створили лондонцям комфортну перевагу до перерви.
У другій половині зустрічі підопічні Томаса Тухеля забили третій м'яч у ворота "лисиць". Його автором на 71-й хвилині став Крістіан Пулішич.
- "Челсі" (29 балів) точно залишиться лідером АПЛ до кінця цього туру. Лондонці на 6 очок відірвалися від "Манчестер Сіті" та "Вест Гема", які свої поєдинки звітного туру проведуть пізніше.
- "Лестер" (15 балів) залишився на 12-му місці.
- У наступному турі "сині" 28 листопада на "Стемфорд Бридж" зіграють з "Манчестер Юнайтед". А команда Роджерса у той же день прийме "Вотфорд", який очолює Клаудіо Раньєрі - володар чемпіонського титулу з "Лестером" у сезоні-2015/16.