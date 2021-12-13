"Підтвердив, що не любить Україну": Стаховський обурився появою Ломаченка в ринзі з прапором рідного міста

"Підтвердив, що не любить Україну": Стаховський обурився появою Ломаченка в ринзі з прапором рідного міста

Тенісист не схвалив вчинок свого співвітчизника.

Колишня перша ракетка України Сергій Стаховський прокоментував скандальний вчинок боксера Василя Ломаченка вийти на церемонію оголошення переможця бою проти ганця Річарда Коммі без прапора України.

Ломаченко вирішив відсвяткувати перемогу з прапором свого рідного міста - Білгород-Дністровського, а не синьо-жовтим національним стягом.

"Ви пояснюєте, чому особливий прапор? Він особливий тільки тому, бо підтвердив, що Ломаченко не любить Україну. Й ображається, що українці не розділяють його любов до "запорєбріковців". А Україна була й буде, навіть коли нас тут не буде", - написав Стаховський у коментарях Instagram-сторінки summer_sports_ukraine.

Раніше вчинок Ломаченка розкритикував колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко, емоційно висловивши свою позицію у Twitter.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. У сьомому раунді Василь відправив африканця до нокдауну, але пошкодував опонента і не став його добивати.

Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

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