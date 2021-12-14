Підтвердив статус жартівника: найтитулованіший футболіст світу розсмішив керманича "Барселони" на пресконференції (відео)

Дані Алвес продемонстрував своє почуття гумору.
У вівторок, 14 грудня, "Барселона" проведе товариський поєдинок з "Бока Хуніорс" в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) на стадіоні Університету короля Сауда.
Керманич "каталонців" Хаві Ернандес провів спільну пресконференцію з легендарним гравцем клубу Дані Алвесом.
Несподівано під час спілкування з журналістами в залі згасло все світло.
Алвес не розгубився і одразу почав співати: "З днем народження...". Хаві та журналісти позитивно оцінили почуття гумору футболіста - всі у залі почали сміятися.
Dani Alves es TOP pic.twitter.com/qeCQFF30yP— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 13, 2021
Нагадаємо, що бразилець на правах вільного агента приєднався до "Барселони" минулого місяця, але з моменту повернення ще не грав за команду.
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