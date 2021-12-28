Підвела стрільба: Україна фінішувала восьмою у біатлонній Різдвяній гонці-2021

Юлія Джима та Дмитро Підручний не змогли застрибнути на п'єдестал.

У вівторок, 28 грудня, в німецькому Рупольдингу відбулася традиційна Різдвяна гонка з біатлону. Як і минулого року, через карантинні обмеження змагання були перенесені з Гельзенкірхена.

Україну в гонці представили Юлія Джима та Дмитро Підручний. Наша команда фінішувала восьмою з десяти пар учасників.

Зазначимо, що Різдвяна гонка складалася із двох частин змішаної естафети - масстарту та переслідування. У масстарті український дует зробив 7 неточних пострілів і фінішував на другому місці, поступившись лише німецькому тандему Яніна Геттіх / Ерік Лессер.

Однак у персьюті, за підсумками якого і визначаються переможці та призери Різдвяної гонки, українці виступили вже не так успішно. "Синьо-жовті", припустившись 13 хиб на стрільбищі, відкотилися на восьме місце.

Перемогу в Різдвяній гонці здобула австрійська пара Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер. Другими стали Євгенія Буртасова та Матвій Єлісеєв з Росії, а замкнув топ-3 чеський дует Маркета Давідова / Міхал Крчмаж.

Результати Різдвяної гонки-2021

1. Австрія (Ліза Тереза Гаузер / Фелікс Ляйтнер, 7+2) 32:15.5

2. Росія (Євгєнія Буртасова / Матвій Єлісєєв, 5+3) +56.8

3. Чехія (Маркета Давідова / Міхал Крчмаж, 8+5) +59.7

4. Німеччина-2 (Яніна Геттіх / Ерік Лессер, 0+8) +1:19.2

5. Швейцарія (Лєна Геккі / Йоша Буркгальтер, 7+6) +1:19.2

6. Фінляндія (Марі Едер / Теро Сеппала, 7) +1:32.7

7. Італія (Доротея Вірер / Лукас Гофер, 6+6) +1:58.7

8. Україна (Юлія Джима / Дмитро Підручний, 7+13) +2:27.0

9. Канада (Емма Ландер / Скотт Ґоу, 9+8) +2:32.3

10. Німеччина-1 (Ванесса Гінц / Бенедікт Долль, 7+8) +2:40.3

ЯК УКРАЇНА ВИСТУПАЛА В РІЗДВЯНИХ ГОНКАХ

Цьогоріч Україна 14-й раз брала участь у "Різдвяній гонці". За весь час наша команда двічі перемагала - у 2008 та 2014 роках. На п’єдестал пошани "синьо-жовті" підіймалися шість разів. Зокрема і в 2019 році, коли Анастасія Меркушина та Дмитро Підручний вибороли срібні нагороди.

Торік Україну в Різдвяній гонці представляли Віта Семеренко та Дмитро Підручний. Наша команда фінішувала дев'ятою з десяти пар учасників.

МЕДАЛІ УКРАЇНИ НА РІЗДВЯНИХ ГОНКАХ

2008 - Хвостенко / Дериземля ("золото")

2009 - Хвостенко / Дериземля ("срібло")

2011 - Валентина Семеренко / Семенов ("срібло")

2013 - Підгрушна / Дериземля ("срібло")

2014 - Валентина Семеренко / Семенов ("золото")

2019 - Меркушина / Підручний ("срібло")