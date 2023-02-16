Підвела стрільба: Україна фінішувала за межами топ-10 в синглміксті на чемпіонаті світу з біатлону

У четвер, 16 лютого, на чемпіонаті світу з біатлону 2023 року в німецькому Обергофі відбулася одиночна змішана естафета.

Збірну України в ній представляли Дмитро Підручний і Анастасія Меркушина.

На жаль, "синьо-жовті" сумарно пішли на чотири штрафні кола та використали 11 додаткових патронів, що дозволило їм завершити гонку лише на 15-му місці.

Це найгірший результат української збірної в одиночній змішаній естафеті на чемпіонатах світу з біатлону.

Перемогу здобула команда Норвегії. "Срібло" виграли австрійці, а "бронзу" – Італія.

Чемпіонат світу з біатлону-2023: результати одиночної змішаної естафети

1. Норвегія (1+6) 35:37.1

2. Австрія (0+6) +13.8

3. Італія (2+9) +51.0

4. Швеція (1+12) +1:16.4

5. Франція (1+12) +1:21.9

6. Німеччина (1+12) +1:30.7

...

15. Україна (4+11) +2:48.2

Раніше повідомлялося, що два українські біатлоністи – Дмитро Підручний та Антон Дудченко відібралися до чоловічого масстарту на чемпіонаті світу. До жіночого масстарту пробилася одна українка – Юлія Джима.

Масстарти закриють програму чемпіонату світу-2023 з біатлону в неділю, 19 лютого. У суботу, 18 лютого, чоловіки та жінки побіжать класичні естафети.

Де дивитися гонки чемпіонату світу з біатлону

На території України всі гонки чемпіонату світу з біатлону будуть транслюватися на сайті Суспільне Спорт, а також на місцевих телеканалах Суспільного мовлення (Суспільне Київ, Суспільне Полтава тощо).

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