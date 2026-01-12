Підйом Світоліної та Костюк: WTA оновила рейтинг найкращих тенісисток планети

Марта Костюк / © Associated Press

Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг найкращих тенісисток планети.

Звання першої ракетка України зберегла Еліна Світоліна, яка після завоювання титулу на турнірі WTA 250 в новозеландському Окленді піднялася на одну сходинку й наразі посідає 12-те місце світового рейтингу.

Ще одна українка, Марта Костюк, завдяки виходу до фіналу турніру WTA 500 в австралійському Брисбені відіграла одразу шість позицій і тепер розташовується 20-ю у світовій тенісній класифікації.

Що стосується інших українських тенісисток, то Даяна Ястремська (№27 WTA) та Олександра Олійникова (№90 WTA) зберегли свої позиції у світовому рейтингу. Юлія Стародубцева піднялася на одну сходинку і посідає 110-те місце.

Першою ракеткою планети залишилася нейтральна тенісистка з білоруським паспортом Аріна Соболенко, яка перемогла Костюк у фіналі турніру в Брисбені. На Другому місці продовжує йти полька Іга Швьонтек, а на третє піднялася американка Корі Гауфф, обійшовши свою співвітчизницю Аманду Анісімову.

Рейтинг WTA

1. Аріна Соболенко – 10990 очок

2. Іга Швьонтек (Польща) – 8328

3. Корі Гауфф (США) – 6423 (+1 позиція)

4. Аманда Анісімова (США) – 6320 (-1)

5. Олена Рибакіна (Казахстан) – 5850

6. Джессіка Пегула (США) – 5453

7. Жасмін Паоліні (Італія) – 4267 (+1)

8. Мірра Андрєєва – 4232 (+1)

9. Медісон Кіз (США) – 4003 (-2)

10. Белінда Бенчич (Швейцарія) – 3512 (+1)

...

12. Еліна Світоліна (Україна) – 2856 (+1)

20. Марта Костюк (Україна) – 1983 (+6)

27. Даяна Ястремська (Україна) – 1610

90. Олександра Олійникова (Україна) – 804

110. Юлія Стародубцева (Україна) – 701 (+1)

136. Дарія Снігур (Україна) – 526 (+13)

178. Ангеліна Калініна (Україна) – 393 (-4)

264. Анастасія Соболєва (Україна) – 266 (-1)

283. Вероніка Подрез (Україна) – 237 (+1)

Раніше повідомлялося, що Костюк розчулила промовою після фіналу в Брисбені, розповівши про важку ситуацію в Україні, спричинену російськими обстрілами.

Нагадаємо, вже зовсім скоро стартує перший мейджор нового сезону – матчі основної сітки Australian Open-2026, куди автоматично потрапили чотири українки, відбудуться від 18 січня до 1 лютого в Мельбурні.