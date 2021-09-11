Пілот Формули-1 ледь не розчавив на трасі зайця: тварина дивом врятувалася (відео)

Кваліфікація Гран-прі Італії мало не закінчилася трагічно.
Незвичайний епізод трапився під час кваліфікації Гран-прі Італії Формули-1. На трасу автодромі в Монці раптово вибіг заєць і ледве не потрапив під колеса автомобіля.
Тварина перебігала трасу саме тоді, коли канадський пілот команди "Вільямс" Ніколас Латіфі мчав на повній швидкості. Вухатий в останню мить встиг завершити свій рейд і уникнути загибелі.
Відео інциденту було опубліковано на сторінці автоперегонів в Instagram.
- Кваліфікацію в Монці виграв пілот "Мерседеса" Валттері Боттас. Друге місце посів Льюїс Гемілтон ("Мерседес"), а третім став Макс Ферстаппен з "Ред Булл".
- Гран-прі Італії відбудеться 12 вересня. Початок - о 15:55 за київським часом.