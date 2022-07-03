Пілот Формули-2 ледь не загинув під час гран-прі Великої Британії: відео моторошної аварії

Гонщик Формули-2 Рой Ніссані потрапив у жахливу аварію та дивом уникнув смертельних травм під час гран-прі Великої Британії.

На другому колі гонщик Prema Racing Денніс Хаугер втратив керування болідом після того, як його підрізав Рой Ніссані з DAMS. Хаугер повторно виїхав на трасу, підскочив на бордюрі та наїхав на дах автомобіля Ніссані.

Це могло призвести до серйозних травм та навіть загибелі ізраїльського пілота. Проте, на щастя, ніхто не постраждав. Ніссані врятувала система безпеки Halo, яка з'явилася в Формулі-2 чотири роки тому.

"Halo однозначно врятувало життя. І все ж я скажу, що ці "ковбасні" бордюри, які підіймають машини у повітря - це найстрашніша аварія, яку можна побачити. Добре, що над водієм було Halo, яке рятує життя пілотів", - зазначив коментатор гонки.

Both Roy Nissany and Dennis Hauger walked away from this scary incident #BritishGP #F2 pic.twitter.com/URWV64LGQe — Formula 2 (@Formula2) July 3, 2022

Система Halo має вигляд титанової дуги, встановленої навколо сидіння гонщика. Її функція полягає у захисті пілота як від уламків, так і від наїзду інших болідів. Вона вже неодноразово рятувала гонщиків під час серйозних аварій у Формулі-1.

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