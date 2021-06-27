"Пісенька, Вася, ти - просто космос": Усик відеодзвінком привітав Ломаченка з феєричною перемогою

"Пісенька, Вася, ти - просто космос": Усик відеодзвінком привітав Ломаченка з феєричною перемогою

Розмова зірок світового боксу по "гарячих слідах" поєдинку, що відбувся.

Український боксер Олександр Усик привітав свого друга, колегу і співвітчизника Василя Ломаченка з ефектною перемогою над японцем Масайоші Накатані.

Суперважковаговик зв'язався з колишнім чемпіоном світу у трьох вагових категоріях відеозв'язком. У розмові Усик сказав: "Братюнічка, я тебе обожнюю. Пісенька, Вася, ти - просто космос. Розумничка, я тебе обожнюю".

Японець став найбільшим суперником у кар'єрі Василя у плані габаритів. Зріст Масайоші - 182 сантиметри.

33-річний Ломаченко здобув 15-ту перемогу (11 - нокаутом) на професійному ринзі. У його пасиві 2 поразки.

32-річний Накатані програв удруге. На його рахунку 19 перемог (13 - нокаутом).

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