"Пишаюсь кожним прожитим тут днем": Вербич українською мовою зворушливо попрощався з "Динамо"

Словенський півзахисник Беньямін Вербич попрощався з київським "Динамо" після свого трансферу до грецького "Панатінаїкоса".

Напередодні 28-річний футболіст офіційно став гравцем афінського клубу, підписавши контракт до літа 2025 року. Відхід Вербича прокоментував президент "Динамо" Ігор Суркіс.

На своїй сторінці в Instagram словенський легіонер опублікував пост українською мовою, в якому попрощався та подякував за все київському клубу та нашій країні.

"Шановні вболівальники "Динамо", пишаюсь кожним прожитим тут днем. Я люблю "Динамо", люблю Київ і Україну. Чотири роки тому я приїхав до України працювати. До хорошого європейського клубу з великими традиціями та максимальними завданнями. До команди з добродушним колективом та дбайливим президентом. Від перших днів я почувався як удома.

Разом ми переживаємо жахливі часи. Жахлива, несправедлива війна, де гинуть невинні люди. Діти, які ходили на футбол, підтримували улюблені команди та просто раділи життю.

Я залишаю улюблений клуб, улюблену команду, за якою я дуже сумуватиму. Мій син Май наполовину українець і він є вболівальником київського "Динамо", яким був, є та буде його батько. "Динамо" Київ, Україно, дякую вам! Я гордий увійти до історії великого клубу. Вербич - динамівець назавжди", - написав словенець.

Зазначимо, що Вербич виступав за "Динамо" від зими 2018 року, коли перебрався до столиці України з данського "Копенгагена" за 4 мільйони євро. За чотири роки у складі "біло-синіх" він провів 121 матч, відзначився 37 голами і 12 асистами. Разом з киянами Беньямін став чемпіоном України, а також дворазовим володарем Кубка та Супекубка країни.

Через повномасштабне російське вторгення до України другу половину минулого сезону Вербич відіграв на правах оренди за варшавську "Легію". Влітку словенець повернувся до київського клубу для підготовки до нового сезону, однак потім вирішив продовжити кар'єру в чемпіонаті Греції.

Додамо, що Вербич активно допомагає українській армії під час війни з Росією. Раніше словенець придбав для ЗСУ дрон із тепловізором та відправив до України партію бронежилетів.

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