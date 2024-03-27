"Пишаюся бути українцем": Зінченко висловився про перемогу над Ісландією та вихід на Євро-2024

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко прокоментував вольову перемогу над командою Ісландії (2:1) у фінальному матчі плейоф відбору до Євро-2024.

Після завершення гри він поділився емоціями у коментарі Суспільне Спорт і заявив, що "пишається бути українцем".

"Чи емоційна була ця гра? Одна з таких. Я також згадував матч проти збірної Швеції на чемпіонаті Європи – схожі емоції. Відсутність емоцій зараз? Все залишив у роздягальні. Все супер, ми вийшли на Євро. Хотів би дуже подякувати всім нашим вболівальникам, відчували впродовж всього матчу, як вони нас підтримали та підтримують. Без них ми б не здобули цього результату.

Пишаюся бути українцем, бути одним з тих людей, що перебувають в Україні та віддають життя нашій свободі. Про це потрібно говорити та кричати щодня. І тільки так ми зможемо перемогти. Важко передати ці емоції, чесно. Не можу бути вдячним до кінця і описати свої емоції. Ще раз, пишаюся бути українцем. Як я казав, ми на Євро.

Слова тренера у перерві? Насамперед він сказав, щоб ми вірили у результат, що ми можемо забити. Щоб ми далі продовжували грати, дотримувалися своїх позицій і вірити в те, що можемо забити. Ми один одного також завели, тому що розуміли, що на нас чекають важкі 45 хвилин заради результату.

Не скажу, що ісландці нас обігрували у першому таймі, ми просто пропустили м'яч. Індивідуальна майстерність одного з їхніх гравців (Альберта Гудмундссона – прим.). Ще перед грою казав, що нам треба звернути увагу на кількох футболістів. Саме цей гравець забив тричі Ізраїлю, здорово розібрався і забив розкішний м'яч. Але ми зреагували як треба та здобули важливий результат.

Стан газону? Гадаю, що газон був однаковим для всіх, ніколи не звертатиму на це увагу. Треба відштовхуватися від своєї гри та робити все, що від тебе просить тренер", – сказав Зінченко.

Здолавши ісландців, збірна України вийшла до фінального турніру Євро-2024, де зіграє у групі E проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року відбуватимуться в Німеччині.

Раніше повідомлялося, що півзахисник збірної України Віктор Циганков присвятив перемогу над Ісландією та вихід на чемпіонат Європи воїнам ЗСУ.

Також перемогу над ісландцями та завоювання путівки на континентальну першість прокоментував головний тренер збірної України Сергій Ребров.

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