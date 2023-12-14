"Пишаюся командою": керманич Шахтаря" висловився про поразку від "Порту" та виліт з Ліги чемпіонів

Головний тренер донецького "Шахтаря" Маріно Пушич прокоментував поразку від "Порту" в матчі заключного 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Поєдинок на стадіоні "Драгау" в місті Порту завершився з рахунком 5:3 на користь господарів поля. Відтак саме португальський клуб здобув путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а "гірники" навесні зіграють у плейоф Ліги Європи.

"На жаль, ми програли, а причина дуже проста – вони забили п'ять голів, а ми тільки три. Для виїзного матчу це багато, але цього було недостатньо. "Порту" – це дуже хороша команда, як я вже казав, команда, проти якої важко грати, яка діє у високому темпі, дуже авантюрна. Суперник гарно розпочав, ми гарно відігравалися. Ми домінували у певних частинах матчу, але зробили дві-три необов'язкові помилки, що занадто для такого рівня. Через це відігратися було не так легко, але, звісно, ми намагалися це зробити весь час, особливо в останні 25 хвилин, коли рахунок був 3:2. Ми замінили наших гравців атаки, хотіли відігратися, але потім знову пропустили. Мушу сказати, що рівень суперника також зіграв свою роль, бо це їхній стиль, ми готувалися до цього. Насправді все відбулося так, як ми й обговорювали, але в негативному сенсі для нас.

Чесно кажучи, іноді дивно пишатися командою після поразки, бо ми справді приїхали сюди змагатися та грати, і я думаю, у нас є що запропонувати глядачам – якісний футбол з дуже гідним суперником. Тож мої гравці зробили все можливе, боролися до кінця, останні 25 хвилин, напевно, минули в грі один в один, лише з трьома захисниками, ми поставили всіх нападників у лінію. Ми справді зробили все, але й вони зробили все. Тому я пишаюся цією командою, дуже молодою командою.

Ці поєдинки важливі для процесу навчання молодих гравців, бо тільки так ти можеш отримати цей досвід, і ми це зробили. З одного боку, я вдячний за такі матчі через те, як вони допомагають вчитися та розвиватися. Якщо ви подивитеся на нашу кампанію у Лізі чемпіонів до цього моменту, ми мали дуже важку групу, набрали дев'ять очок, що є великим досягненням, граючи в гарний футбол. Я тільки можу сказати, що дуже задоволений зусиллями моїх гравців, тим, як вони розвиваються індивідуально і як прогресує команда в останні два місяці. Тому, якщо описувати мої перші два місяці у цьому клубі, – тяжка праця, багато подорожей, неідеальні обставини для роботи через наявну ситуацію, про яку всім відомо. Але вони дуже багато працювали щодня, були дисциплінованими, і ви також могли це бачити під час матчів. Повторюся, я дуже ними пишаюся. Ми досягли дуже важливої мети для клубу і залишаємося у чудовому турнірі – у Лізі Європи", – наводить слова Пушича офіційний сайт "Шахтаря".

"Шахтар" у стикових матчах Ліги Європи позмагається за вихід до 1/8 фіналу цього турніру проти однієї з команд, яка фінішує на другому місці у своєму квартеті Ліги Європи.

Жеребкування плейоф всіх трьох єврокубкових турнірів відбудеться у понеділок, 18 грудня.

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