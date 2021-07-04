"Пишаюся нашою країною": збірна України зворушливо подякувала фанатам за підтримку на Євро-2020

"Синьо-жовті" звернулися до своїх шанувальників після вильоту з континентальної першості.

Футболісти та головний тренер збірної України Андрій Шевченко висловили подяку уболівальникам, які підтримували команду під час Чемпіонату Європи-2020. Українська збірна вперше в історії дійшла до 1/4 фіналу континентального форуму, де була зупинена англійцями (0:4).

Керманич "синьо-жовтих" Андрій Шевченко написав зворушливий пост в Instagram, в якому подякував фанатам за підтримку, а гравцям за самовіддачу на полі.

"Минулої ночі ми зіткнулися з сильною командою. Спасибі всім уболівальникам за вашу прекрасну підтримку, це було так важливо в нашій подорожі. Пишаюся виступом моєї команди на Євро-2020. Ви написали чудові сторінки для українського футболу", - звернувся Шевченко у себе в соцмережах.

Півзахисник української збірної Олександр Зінченко подякував уболівальникам за віру та підтримку як у моменти радості, так і в часи невдач. Він зазначив, що саме це і мотивує його виходити на поле.

"Впевненний, що з такою підтримкою та командним духом нам до снаги все! Дякую за віру та за те, що були поруч з нами в моменти злетів та падінь. Бачивши вашу радість та емоції після перемог у кожному куточку країни, Європи та світу, розумієш заради чого ти граєш! Дякую, Україно!", - написав Зінченко в Instagram.

Захисник збірної України Ілля Забарний після поразки від Англії також звернувся до українських вболівальників.

"Я хочу окремо подякувати нашим уболівальникам - навіть тим, хто не зміг прийти на стадіон і підтримував нас вдома. Величезне вам спасибі. Я пишаюся нашою країною. Дякую", - цитує 18-річного футболіста офіційний сайт УЄФА.

Нападник збірної України Роман Яремчук на пресконференції після поєдинку з Англією також розпочав свій виступ з теплих слів для фанатів.

"Хотілося б насамперед подякувати тим уболівальникам, які були сьогодні на стадіоні, а також тим, які підтримували нас протягом турніру. Ми знали, що по всій Україні були організовані фан-зони, хотіли потішити людей, які туди прийшли, але, на жаль, не вдалося. Попри це, ми намагалися грати у свій футбол, отже, ми на правильному шляху", - передає слова Яремчука сайт УАФ.

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Україна пробилася в плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

Як писав ТСН Проспорт, збірна України в матчі з Англією встановила новий актирекорд чемпіонатів Європи.

Сенсаціїї не сталося: збірна Англії розгромила національну команду України у чвертьфіналі Євро-2020

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