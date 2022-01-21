"Пишаюся тим, що я українець": форвард "Шахтаря" виправдався за своє резонансне інтерв'ю

"Пишаюся тим, що я українець": форвард "Шахтаря" виправдався за своє резонансне інтерв'ю

Жуніор Мораєс відповів на звинувачення, які почали сипатися на його адресу.

Нападник донецького "Шахтаря" Жуніор Мораєс накликав на себе критику з боку уболівальників через інтерв'ю, яке дав бразильському виданню Lance. У ньому 34-річний футболіст висловив занепокоєння щодо можливого нападу армії РФ на Україну.

"Ми, бразильці, були налякані всіма цими новинами. Я завжди на зв'язку з українцями, які в курсі, тому ми завжди напоготові й готові діяти, якщо щось станеться. Я відчував велику напругу у 2014 році, я бачив усе від самого початку і не хочу, щоб це повторилося. Ніхто не заслуговує на війну", - сказав Мораєс.

Після цих слів Мораєса почали хейтити в соцмережах. Футболісту пригадали, що він отримав український паспорт, щоб мати можливість грати за збірну України, а тепер називає себе "бразильцем", коли виникла реальна загроза вторгнення Росії.

"Як на Євро поїхати, то він українець, а як війна - то бразилець", - написав у коментарі до новини відомий український футболіст Роман Зозуля.

Отримавши шквал критики, Мораєс виступив із заявою у себе в Instagram.

"Я українець! Я пишаюся тим, що я українець! Від 2012 року я приїхав до України і до сьогодні живу тут, навіть коли мав можливість виїхати. Будь ласка, не діліться фейковими новинами про моє життя", - написав Жуніор.

Мораєс вільним агентом приєднався до "Шахтаря" в липні 2018 року. Прихід Жуніора спричинив суперечки серед фанатів, оскільки попереднім його клубом був затятий конкурент "гірників" в Чемпіонаті України - київське "Динамо".

Відтоді Жуніор провів за донецький клуб 105 матчів у всіх змаганнях та забив 61 гол. Він двічі поспіль ставав найкращим бомбардиром чемпіонату України, а минулого сезону подолав рубіж у 100 м'ячів у турнірі сумарно за кар'єру.

У 2019 році бразилець отримав український паспорт і був викликаний до національної збірної нашої країни. У складі "синьо-жовтих" він провів 11 поєдинків, забив один гол.

У квітні 2021 року Мораєс отримав травму на тренуванні та вибув на пів року, а наприкінці листопада повернувся до занять у загальній групі. У грудні Жуніор підписав нову угоду з "гірниками", яка розрахована до 30 червня 2022 року.