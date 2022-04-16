"Пишаюся тим, що я українка": Ястремська прокоментувала важливу перемогу на Кубку Біллі Джин Кінг (відео)

Тенісистка скоротила відставання від збірної США.

Українська тенісистка Даяна Ястремська поділилася емоціями після першої перемоги у матчі кваліфікації Кубку Біллі Джин Кінг.

Українка у двох сетах розібралася із Джессікою Пегулою - 6:3, 6:4.

"Сьогодні я намагалася битися за кожен м’яч, намагалася не думати про тиск і хотіла показати все на що я здатна. Після першого дня у мене була розмова з моїм особистим тренером, з капітаном нашої команди, і ми чудово підготувалися до сьогоднішньої гри.

Хочу сказати, що я завжди пишаюся своєю країною і завжди пишаюся тим, що я українка. Завжди із задоволенням граю за свою країну, але зараз у цей момент навіть складно описати це почуття. Моє серце залишається вдома і я дуже хочу повернутися туди, але головою я тут і мушу грати. У мене також є відповідальність за мою молодшу сестру. Це просто чудово, що ми знаходимося тут у безпечному місці та можемо грати перед такими чудовими вболівальниками з чудовою підтримкою. Просто чудово бачити всюди українські прапори", – сказала Ястремська.

There's nothing more special than representing your country ❤️#BJKCup | @D_Yastremska pic.twitter.com/pFIjIWiPZD — Billie Jean King Cup (@BJKCup) April 16, 2022

Зазначимо, зараз рахунок матчевої зустрічі 1:2 не на користь українських тенісисток. Далі Завацька зіграє з Елісон Ріск. Якщо українська тенісистка переможе, то вирішальним буде парне протистояння Людмили та Надії Кіченок проти американського дуету Дезіре Кравчук / Шелбі Роджерс.

Поразка у кваліфікації поверне Україну до раунду плейоф, а перемога виведе до фінального турніру.

Раніше повідомлялося, що перед матчем із США українські тенісистки зібрали майже мільйон доларів на гуманітарну допомогу для українців, які постраждали від війни з Росією.

Читайте також:

Український скелетоніст - про сміливий вчинок на ОІ-2022: якщо у країні війна, то немає ніякого сенсу у наших виступах

Прима - про можливість покинути Україну: Я хочу залишатися в країні та захищати її

"Панікували, коли спрацьовував газовий котел": український баскетболіст прихистив біженців з Харківщини