Пішла за кораблем: четверту натуралізовану росіянку виключили зі збірної України з біатлону

Дар'я Сідорова заявила, що в нинішній ситуації їй "шкода людей з обох сторін".

Натуралізована російська біатлоністка Дар'я Сідорова виключена зі складу збірної України з біатлону.

Інформацію, яка раніше з'явилася в українських ЗМІ, тепер публічно підтвердила і сама спортсменка.

22-річна біатлоністка заявила, що більше не збирається виступати за українську збірну. На початок повномасштабної війни Росії проти України спортсменка перебувала на території країни-агресорки, де потім вирішила залишитися разом зі своєю сім'єю.

"Я не отримала основного громадянства в Україні, не виступала на міжнародних змаганнях, тому що під час переходу був карантин, але перехід обнулився, я не була у збірній команді, не була на ставках, тому й не можу бути звільнена, просто все обірвалося і я вирішила залишитися в Росії з сім'єю.

У зв'язку з цією ситуацією я висловила думку, але не розкрила її повністю. Мені шкода людей, які опинилися в нинішньому становищі з обох боків, я переживаю за людей, з якими добре знайома, я сама жила на лижній базі в Чернігові, де були практично всі мої речі та інвентар. Насправді, я залишилася без усього, але це не так хвилює, як життя людей з обох сторін.

Я хочу продовжити спортивну кар'єру, тому що біатлон мені приносить величезне задоволення. Чи розглядаю повернення до української збірної? Ні, поки що нема ясності подальших дій, де і як я буду", - сказала Сидорова в інтерв'ю російському виданню Чемпионат.

Раніше повідомлялося, що зі складу збірної України з біатлону також були виключені інші три натуралізовані росіянки - Ольга Абрамова, Катерина Бех та Оксана Москаленко.

Абрамова відреагувала на своє вигнання зі збірної України, заявивши, що пишається українським громадянством і засуджує війну, яку розв'язала Росія. Після цього українські біатлоністки звернулися до Міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта з проханням переглянути рішення про виключення Ольги Абрамової з національної команди.

Читайте також:

Підручний звинуватив президента Федерації біатлону у брехні про росіянок зі збірної України: подробиці скандалу

Українська біатлоністка з російським корінням: мої рідні повірили, що це не "спецоперація", коли я показала їм розбомблену базу в Чернігові

"Кілька разів думала, що можу померти": українська біатлоністка - про бомбардування окупантами Чернігова