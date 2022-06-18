Пішли слідом за кораблем: усіх російських кікбоксерів вигнали з відомого промоушена

Пішли слідом за кораблем: усіх російських кікбоксерів вигнали з відомого промоушена

Популярний кікбоксерський промоушен Glory повністю припинив співпрацю з представниками Росії.

Міжнародна кікбоксерська організація розірвала контракти з усіма російськими спортсменами через повномасштабну війну, яку РФ вже четвертий місяць веде проти України.

Про це повідомляється на офіційному сайті промоушена.

На початку широкомасштабного вторгнення РФ до України Glory дослухався до рекомендацій МОК, дозволивши росіянам виступати під нейтральними прапорами. Однак тепер організація вирішила відмовитися від співпраці з бійцями країни-агресорки.

У Glory пояснили, що через російських спортсменів промоушен зіткнувся з низкою перешкод: заборони на поїздки, проблеми безпеки, блокування платежів через санкції та відмова суперників битися з представниками РФ.

Також кікбоксерів країни-агресорки позбавили місць у рейтингах, а в чемпіона напівважкої ваги росіянина Артема Вахітова забрали його пояс.

Раніше ТСН Проспорт повідомляв, що російські баскетбольні клуби виключили з наступного сезону Євроліги, а збірні РФ і Білорусі усунули від Євроліги-2022 з пляжного футболу.

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