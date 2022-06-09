Пішли за кораблем: англійська Прем'єр-ліга призупинила контракт на показ матчів у Росії

Пішли за кораблем: англійська Прем'єр-ліга призупинила контракт на показ матчів у Росії

В четвер, 9 травня, англійська Прем'єр-ліга призупинила дію контракту із російським телебаченням щодо показу свого чемпіонату.

Клубам, що грають у анлійській еліті, вже повідомили про припинення співпраці з російським телеканалом "Матч ТВ".

Про це пише The Athletic.

Нова угода між сторонами, на яку було витрачено 43 мільйони фунтів стерлінгів і яка мала б діяти наступні три роки, повинна була розпочатися в серпні 2022 року, проте через повномасштабне вторгнення до України найсильніша ліга світу вирішила піти з медіаринку РФ.

Поки що невідомо, як довго діятиме призупинення контракту і чи буде він у результаті розірваний.

У березні АПЛ призупинила угоду з російським транслятором Rambler (Okko Sport), який транслював у Росії матчі ліги у сезоні 2021-2022. Rambler належить російському держбанку Сбербанк, який потрапив під санкції США та Великої Британії, нагадує видання.

Канал "Матч ТВ" належить холдингу "Газпром медіа", власником якого є "Газпромбанк", котрий також потрапив під санкції. "Матч ТВ" створили у 2015 році відповідно до указу президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, що минулого тижня лондонський "Челсі", який належав російському олігарху Роману Абрамовичу, отримав нових власників.

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