Пішли за російським кораблем: командам країн-агресорів подовжили термін відсторонення від світових баскетбольних змагань

Пішли за російським кораблем: командам країн-агресорів подовжили термін відсторонення від світових баскетбольних змагань

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила нове рішення щодо відсторонення Росії та Білорусі від світових баскетбольних змагань.

Офіційні баскетбольні змагання ФІБА не проводитимуться в Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення.

Про це повідомили на офіційному сайті організації.

ФІБА продовжила термін рішення від 25 березня.

Російські та білоруські команди відсторонені від відбіркових матчів чемпіонату світу-2023, ЧС-2022 серед жінок U17, жіночого ЧС-2022, національних командних змагань FIBA ​​3x3.

Нагадаємо, що відома американська баскетболістка Брітні Грайнер продовжує перебувати під арештом у Росії. В лютому її затримали в Підмосков'ї за підозрою у перевезенні наркотиків.

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