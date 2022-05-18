Пішли за російським кораблем: командам країн-агресорів подовжили термін відсторонення від світових баскетбольних змагань

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) ухвалила нове рішення щодо відсторонення Росії та Білорусі від світових баскетбольних змагань.
Офіційні баскетбольні змагання ФІБА не проводитимуться в Росії чи Білорусі до подальшого повідомлення.
Про це повідомили на офіційному сайті організації.
ФІБА продовжила термін рішення від 25 березня.
Російські та білоруські команди відсторонені від відбіркових матчів чемпіонату світу-2023, ЧС-2022 серед жінок U17, жіночого ЧС-2022, національних командних змагань FIBA 3x3.
Нагадаємо, що відома американська баскетболістка Брітні Грайнер продовжує перебувати під арештом у Росії. В лютому її затримали в Підмосков'ї за підозрою у перевезенні наркотиків.
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